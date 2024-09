Su Prime Video in arrivo ‘Citadel | Diana’ anticipazioni e curiosità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Una nuova serie di spionaggio è pronta a sbarcare su. Si tratta di, composta da sei episodi e ambientata in una Milano futuristica, in uscita il 10 ottobre sul servizio di streaming on demand di Amazon. La protagonista è Matilda De Angelis, che veste i panni di Diana Cavalieri, un’agente sotto copertura della rete Citadel, impegnata a contrastare un'organizzazione criminale avversaria. Il nuovo capitolo si inserisce nell'universo della popolare serie’, lanciata nell'aprile 2023, con l'obiettivo di creare spin-off ambientati in diversi Paesi, tutti connessi tra loro da una trama globale. Trama Siamo a Milano, nel 2030. Otto anni prima, l'organizzazione Citadel è stata distrutta da Manticore, un potente sindacato segreto.