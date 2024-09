Spettacolo Dukes Cup a Sansepolcro Scafati fa valere la legge del più forte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Givovaha imposto ladella categoria superiore (milita in A1) e si è aggiudicata laCup nello scorso fine settimana, che ha registrato il ritorno del grande basket al palasport dicon la presenza anche di Pesaro, Nardò (A2) e Avellino (B). Sia le semifinali del sabato che le due finali disputate domenica si sono rivelate partite combattute e tirate fino all’ultimo. Nella prima gara la Victoria Libertas Pesaro, appena scesa dalla A1 alla serie cadetta, si è imposta con non poche difficoltà per 80-76 su Avellino, che si è dimostrata capace di giocarsela alla pari con un’avversaria sulla carta superiore. La seconda semifinale ha visto uscire vittorioso il favorito, che però anche in questo caso ha dovuto sudare per imporsi sul Nardò, piegando i pugliesi con il punteggio di 78-71.