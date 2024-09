Sondrio va in montagna a cercare funghi e precipita per 20 metri in una scarpata | morto Cesare Doni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una tragedia si è consumata questo pomeriggio nei boschi della frazione Isola, nella zona di Case Raseri, a Madesimo. Un cercatore diha perso la vita dopo essereto per circa 20. Le generalità dell’uomo non erano inizialmente note, ma le autorità hanno successivamente identificato la vittima come, 76enne residente a Missaglia, in provincia di Lecco.Leggi anche: Chieve, schianto frontale tra auto e furgoncino: muore Silvana Lodigiani L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando è stata segnalata la scomparsa di una persona che si trovava nei boschi alla ricerca di. Immediatamente, i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Madesimo sono stati allertati e sono iniziate le operazioni di ricerca.