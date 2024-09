Premio Fabrizio De André 2024 la finale a Roma targhe a Ron e Ariete

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Torna in piazza ladelDecon due serate a, i dieci finalisti,a Ron eVenerdì 20 e sabato 21 settembre dalle ore 21.00 in piazzaDealla Magliana andrà in scena la fasedella 23° edizione delDe– Parlare Musica, che vedrà la partecipazione di giovani talenti e nomi affermati del panorama musicale italiano. L’ingresso è libero e gratuito. Per quanto riguarda questi ultimi riconoscimenti, a ricevere la Targa Faber saranno due cantautori: Ron, artista con una delle più importanti carriere della scena cantautorale italiana, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica e, cantautrice voce di riferimento della nuova generazione. Per quanto riguarda la Targa Quelli che cantano, quest’anno andrà ai Perturbazione.