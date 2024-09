Oltre 1 000 iscritti al Learning Forum

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Milano, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) - La WellWeek ha ufficialmente avuto inizio. Dopo la serata di apertura Milano Smart Life – lunedì sera presso Bosch Tec – oggi, 17 settembre, si è svolto il primo dei tre grandi appuntamenti del 'Festival itinerante della sostenibilità e del benessere': il. Una giornata dedicata ai nuovi scenari della formazione e alle ricadute di quest'ultima sul benessere della persona in azienda, sul training quale strumento per favore il senso di appartenenza, ma anche sui nuovi scenari dell'upskilling e del reskilling, sul digitale sul ruolo del benessere quale pilastro del business. L'evento si è svolto a Milano presso l'Auditorium Testori in Piazza Città di Lombardia.