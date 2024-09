Nuoto artistico Linda Cerruti annuncia il suo ritiro sui social | E’ arrivato il momento di chiudere questo capitolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ildi dire basta., campionessa delnostrano, hato suiil suodall’attività agonistica. La ligure, atleta capace di spendersi come poche nel suo darsi in vasca, ha deciso di voltare pagina. Una comunicazione arrivata sui canali: “Ormai sono tornata da poco più di un mese da Parigi, dalla mia terza e ultima Olimpiade, ve lo voglio dire è stata la mia ultima gara. Non è stata una decisione facile da prendere, ma èildiundella mia vita per aprirne un altro. Fino a oggi non mi ero mai fermata a pensare come sarebbe stato, mi ha fatto sicuramente impressione essere lì, a Parigi, per l’ultima volta su un palcoscenico internazionale“, ha scritto l’azzurra.