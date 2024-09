Milano uomo carbinizzato in casa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 8.46 Undi 58 anni è stato trovato carbonizzato la notte scorsa all'interno del suo appartamento a Corsico, in provincia di. L'allarme è stato dato intorno alle 2 e sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'. Oltre 30 le persone evacuate,di cui 7 sono state ospitate nel vicino comando di polizia locale. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.