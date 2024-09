Meloni | fiducia crescita+1% è possibile

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 11.55 Dopo il presidente Orsini, all'assemblea Confindustria interviene la premier. "Condivido molti spunti e proposte e l'analisi sui rischi se non si invertono alcune tendenze", dice. "L'Italia supera le difficoltà meglio di altre nazioni Ue".C'è chi ha "sperato" che la crisi "potesse contribuire al fallimento del governo, non è andata così. "Fiduciosa" su crescita,siamo sopra la media Ue, +1% del Pil "a portata di mano. "Buon senso e serietà" per Manovra, pronti a confronto nel merito. Riforme:faremo quel che va fatto"