Mel Gibson in Puglia alla ricerca del set perfetto per il seguito di The Passion

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mel, il celebre regista e attore hollywoodiano, è stato avvistato inquesta settimana, impegnato in un tour di sopralluoghi per il suo attesissimo sequel di "Theof the Christ" (Lae di Cristo). Il progetto, intitolato "Theof the Christ: Resurrection", promette di essere un'epica continuazione della storia che ha scosso il mondo del cinema quasi vent'anni fa. Da Matera a Gravina: un viaggio tra storia e bellezzaha iniziato il suo tour nella già familiare Matera, città dei Sassi che fece da sfondo al film originale del 2004. Il regista ha poi esteso la suaa Gravina in, dove è stato visto passeggiare per il centro storico, ammirando le bellezze monumentali e paesaggistiche della città.