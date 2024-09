LIVE Juventus-PSG 0-0 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | al via il match di andata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Subito propositiva la squadra di Canzi. Bennison per Cantore che non aggancia. 1? Cominciato ilditrae PSG 18:58 Squadre in campo e minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Totò Schillaci 18:55 L’11 guidato da Massimiliano Canzi dovrà dare continuità e farsi trovare pronto al primo appuntamento europeo. La, a punteggio pieno insieme a Inter e Fiorentina in Serie A, arriva infatti da 2 vittorie sue 2 in campionato: la prima contro il Sassuolo in trasferta (3-6); la seconda in casa con il Como (4-2). Il PSG, invece, non ha ancora disputato undi campionato (la Première Ligue comincia venerdì ).