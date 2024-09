La soddisfazione dei sindaci | Una grande opportunità I collegamenti con Ravenna restano il punto critico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Zona logistica semplificata: èl’attesa nei comuni interessati (Ferrara, Argenta, Bondeno, Codigoro e Ostellato) per quella che potrebbe rivelarsi una significativadi rilancio di un territorio, il nostro, da sempre in difficoltà sul fronte economico. Con il recentissimo annuncio del viceministro Galeazzo Bignami e con l’intervento a monte del senatore Alberto Balboni, si fa – si farebbe – più vicino il momento in cui i citati territori comunali possono accedere alle non poche agevolazioni portate, anche alla nostra latitudine, dal decreto legge Coesione che riguarda, ap, le ZLS. Le perplessità, che pure ci sono, riguardano la gestione complessiva del provvedimento e i ritorni economici per i comuni i cui contorni apparirebbero ancora incerti: ma naturalmente si attendono lumi da Roma.