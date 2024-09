La Festa dei Granai I segreti della Wheat valley

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il 7 settembre, nella sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, si è conclusa la seconda edizione de “Ladei”, accompagnata dalla finaleterza edizione di Pizza Bit Competition. Dopo la pausa estiva, l’evento ha segnato una ripartenza in grande stile per l’azienda, rafforzando il legame con il territorio e celebrando le eccellenze locali. Nata nel 2023, “Ladei” celebra il profondo legame di Molino Dallagiovanna con la ““, cuoreproduzione di grano tenero in Italia, e valorizza l’attività degli agricoltori.