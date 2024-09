Intorno al XX Settembre storia e territorio s’incontrano al centro culturale protestante

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bergamo. L’apertura della breccia di Porta Pia, il 201870, è un episodio chiave del Risorgimento: sancì l’annessione di Roma al Regno d’Italia e la fine dello Stato pontificio.alla data del XX, il, l’Istituto per ladel Risorgimento italiano e l’Isrec organizzano un’interessante iniziativa di approfondimento storico con uno sguardo attento al. L’appuntamento è sabato 21alle 17.30 alla sede dela Bergamo in via Tasso, 55, con un incontro dal titolo “Scegliere nomi. Onomastica e odonomastica a Bergamo tra Risorgimento e Resistenza”. Introduce e coordina Francesca Tasca (). Seguiranno i seguenti interventi: – “Vie a memoria.