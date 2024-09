Indietro le lancette 1964 | la prima volta del Bologna in Champions e la storica monetina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Era proprio un altro mondo: la Ferrero ha appena prodotto il primo vasetto di Nutella della storia, viene aperta al traffico l’autostrada Milano-Napoli, la A1, vengono inaugurati il traforo del Gran San Bernardo e, a New York, il ponte “Giovanni da Verrazzano” che collega Staten Island a Broooklyn, arrivano nelle nostre case Mafalda e Mary Poppins e, ancora, nel calcio, non sono previste le sostituzioni (che, però, arriveranno presto). Questo è il, con il mondo ancora sotto shock per l’omicidio di John Kennedy e ilsorprendentemente al suo esordio in Coppa dei Campioni. Si, perchè la squadra di Fulvio Bernardini ha vinto lo scudetto qualche mesein maniera clamorosa battendo per 2-0 nello spareggio di Roma (unico caso nella storia del calcio italiano) nientemeno che la Grande Inter di Helenio Herrera.