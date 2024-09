Il tabù dell’età Invecchiare ma con il sorriso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CASTELFIORENTINO Due spettacoli, uno sabato alle 21 e l’altro in replica domenica alle 17, segnano il ritorno del teatro a La Stanza Rossa di Castelfiorentino, dove nel prossimo weekend sarà protagonista Chiara Foianesi con il suo ultimo spettacolo "Vietato". Dopo il grande successo della passata stagione l’autrice e interprete aretina torna in valdelsa con un monologo sul tema dell’ageismo di genere, ovvero la discriminazione in base all’età, che colpisce le donne. "Discriminazione di cui stiamo imparando a prendere a poco a poco coscienza – commenta l’attrice di Foiano della Chiana –.