Il carrettino della felicità | anche negli ospedali in Thailandia lo street food è il cuore della vita sociale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mi guardo la maglietta bianca cercando macchie di sangue. È candida ma non mi fido ancora: fino a qualche ora fa tenevo Zalo per le spalle, mentre era carponi a terra, un buco nel braccio.Nelle isole thailandesi del sud la pioggia cade selvaggia e viva: profuma di verde, bagna le scale formando piccole cascate a ogni gradino. Su quelle scale delle isole thailandesi del sud, questo pomeriggio, Zalo è scivolato per tre, quattro gradini, infilandosi nel bicipite il puntale di vetro del corrimano. Mi sono girato di scatto, in tempo per assistere al momento esatto in cui realizzava di essersi squarciato il braccio: ho visto gli occhi spalancarglisi, meravigliati dal dolore che le sinapsi avevano improvvisamente deciso di trasmettere al cervello.Ora sta bene. L'attesa nel buio davanti all’ospedale Sono seduto davanti al piccolo ospedale dell’isola, alle due di notte, dove il buio è totale.