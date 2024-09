Idolos | Il nuovo film ambientato nel mondo della MotoGP™ con Oscar Casas Ana Mena e Claudio Santamaria

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “”, ildiretto da Mat Whitecross, esplora le complesse dinamiche tra un padre e un figlio, entrambi legati daladrenalinicoMotoGP. Questa pellicola, ricca di emozioni e colpi di scena, racconta una storia di ambizione, ego, amore e seconde possibilità. Un cast d’eccezione Nel cast troviamo attori di grande spessore, tra cui Óscar, che interpreta il protagonista Edu, e Ana, nel ruolo di Luna. Il cast è completato da attori di fama internazionale come, Enrique Arce, Saul Nanni e Simone Baldasseroni. Le riprese di “” sono iniziate il 29 agosto 2024 e si svolgeranno in diverse localitàSpagna, Italia e altri Paesi. La trama di “” “” segue la storia di Edu, un giovane e talentuoso pilota motociclistico dal carattere impulsivo. Nonostante il suo potenziale, nessuna squadra si fida di lui.