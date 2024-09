Gemelle siamesi nate unite per la testa | separate grazie alla tecnologia 3D

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Minal e Mirha sono duedi un anno,con le testetra loro. Dopo un’operazione lunga 14 ore, condotta con l’aiuto di una3D di “realtà mista”, le due piccole inizieranno la loro vita separata. L’operazione, particolarmente complessa, è stata condotta dal professore britannico Noor ul Owase Jeelani, all’Ankara Bilkent City Hospital, in Turchia. La procedura chirurgica ha avuto successo: entrambe le bambine, ancora ricoverate per la guarigione definitiva, potranno tornare in Pakistan, Paese di cui la famiglia e originaria, e condurre una vita normale. “Si stanno riprendendo in modo eccellente, davvero meraviglioso”, ha detto il professor Jeelani a Sky News. L’intera operazione ha richiesto due fasi chirurgiche ed è stato completato nell'arco di tre mesi, con un intervento finale durato 14 ore.