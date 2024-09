È morto Totó Schillaci il volto di Italia ‘90

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Palermo, 18 settembre 2024 – Mondo del calcio in lutto: èa 59 anni l’idolo di’90 Totò. L’ex calciatore era stato ricoverato in gravi condizioni lo scorso 7 settembre nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico a Palermo. Sbucò come un lampo dalle notti magiche e fu subito Totò, ragazzo di Sicilia trasfigurato negli occhi e nelle giocate in eroe nazionale. Il calciono dice addio a Salvatore, al quale affidò repentinamente nel 1990 il suo sogno mondiale: si è spento a 59 anni dopo aver combattuto il cancro, che nelle ultime settimane aveva fatto aggravare le sue condizioni. Veniva dalla serie B ma, toccato dalla grazia del pallone, giocò e segnò da fuoriclasse: sei le sue reti in quel torneo.