Danielino De Rossi il romanista che tutta Italia ama | ritratto di un vero campione del mondo

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Deha un acronimo che stona con la sua fama di uomo con simpatie di destra: DDR, come la vecchia, temibile Germania dell’Est. 41 anni, una storia che parla da sola, tra i più grandi centrocampisti deldell’era millennial, oggi ha visto concludere il suo rapporto con l’amata Roma. Ma questo ragazzo dagli occhi azzurri, che in mezzo al campo era una gioia da vedere e che fu uno dei segreti dell’dela Berlino, lascia nell’addio forzato tanti rimpianti., una vita da mediano Figlio di Alberto De, da sempre il più grande tecnico giovanileno, Daniele non fece in tempo a vincere lo scudetto del 2001. Capello lo fece esordire ad ottobre, nel campionato successivo, a soli 18 anni. Ma già allora si vedeva che era forte. Un centrocampista completo: veloce, tecnico, capace di interdire e anche di fare gol.