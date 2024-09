Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Denon è più l'allenatore della. Lo ha comunicato la stessa società giallorossa con una nota ufficiale. "La decisione del club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio", recita il documento. De, campione del mondo con l'Italia ai Mondiali del 2006 e uno dei giocatori più noti della storia della, era tornato nella capitale a gennaio per sostituire José Mourinho, anch'egli all'epocasocietà. "A, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione", ha spiegato ancora la. Deda allenatore dellaaveva raccolto un sesto posto alla fine dello scorso campionato, raggiungendo le semifinali di Europa League.