Conte chiude ad ogni inciucio in Rai ma il governo accelera per le nomine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Se ci fosse un presidente autorevole assolutamente non riconducibile a logiche partitiche certo che lo voteremmo, nell’interesse del servizio pubblico. Ma non mi sembra siano i nomi di cui si parla”. Sono bastate poche parole ieri al presidente M5S Giuseppeper fugare le voci su un possibile accordo sottobanco con il centrodestra per l’elezione immediata dei nuovi vertici Rai in base alle regole vigenti della legge Renzi. Il centrodestra non ha i numeri Nei giorni scorsi erano stati i giornali della destra ad adombrare possibili sospetti di “collaborazione” tra M5s e maggioranza per un colpo di mano, visto che secondo le norme in vigore (ancora per poco, sembra), i consiglieri di amministrazione di nomina parlamentare devono passare al vaglio della Commissione di Vigilanza ed essere votati da una maggioranza qualificata. Maggioranza che il centrodestra in vigilanza non ha.