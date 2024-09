Chi era Argurio il ds del Novara morto a 52 anni

Leggi tutta la notizia su calciomercato

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel giorno della scomparsa di Totò Schillaci, il calcio piange anche Christian, direttore sportivo dela 52. Christian, direttore sportivo delnonché ex Catania e Messina, èa soli 52. Il mondo del calcio è a lutto per la prematura scomparsa del dirigente siciliano, che era da qualche giorno ricoverato in ospedale nel reparto di Rianimazione a causa di un infarto. Soltanto qualche settimana fa era apparso in pubblico insieme agli altri esponenti del club piemontese per la presentazione della squadra. Innumerevoli i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore tra esponenti del settore e tifosi che lo ricordano con affetto. La sua carriera è stata infatti ricca di esperienze in tutta Italia, nonostante la giovane età.