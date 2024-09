Calcio femminile | il Wolfsburg è troppo forte La Fiorentina cade 0-7 in Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Laesce con le ossa rotte dal match d’andata contro ilvalido per il Round 2 di qualificazione della UEFA Women’s2024-2025 di. Tra le mura amiche del Viola Park la squadra italiana ha dovuto cedere il passo per 0-7 alla quotatissima formazione teutonica, adesso indirizzatamente verso il passaggio del turno. Grande la differenza vista sul campo, specie in termini di esperienza. L’inizio è infatti subito in salita. Al sesto giro di orologio le tedesche firmano lo 0-1 grazie a un colpo di testa in tuffo di Hegering sud’angolo. Il raddoppio arriva invece al 24’, proprio nel momento in cui lasembrava avere acquisito coraggio.