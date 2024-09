Calcio è morto Totò Schillaci | l’eroe di Italia ’90 aveva 59 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Salvatore, ma per gli appassionati disemplicemente “”.dei Mondiali didi’90, che con quegli occhi spiritatifatto emozionare i tifosi della Nazionale in quella rassegna iridata in casa, èquest’oggi all’età di 59. L’ex calciatore da tempo era affetto da un tumore ed era stato ricoverato nei giorni scorsi presso l‘Ospedale Civile di Palermo a causa di un peggioramento delle sue condizioni. Operato due volte al colon, sembrava essere riuscito a mettersi alle spalle il tutto, ma purtroppo il destino gli ha riservato un finale diverso e molto triste. Il ricordo è di quell’argento vivo negli ultimi 30 metri di campo a trafiggere i portieri di Austria, Stati Uniti, Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda, Argentina e Inghilterra.