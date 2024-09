Auto investe 8 pedoni a Lido di Camaiore 2 morti e 3 feriti gravi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI - Un'piomba su 8e causa 2e 6, di cui almeno 3. Quest'ultimo è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto adi, in provincia di Lucca. L'investimento è avvenuto in via Italica intorno alle 18. Isono stati trasportati per accertamenti nei pronto soccorso degli ospedali della Versilia, di Lucca e di Cisanello Pisa. Secondo una prima ricostruzione un'si è scontrata con altre due vetture e avrebbe travolto due, poi successivamente deceduti. I giornali toscani parlano di due ragazze ventenni, forse turiste francesi. Il ferito più grave è stato portato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa in conseguenza di un politrauma.