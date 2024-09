ATP Chengdu Lorenzo Sonego sorpreso al primo turno da Taro Daniel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024)sorprendealdell’ATP 250 di(Cina): finisce 6-3 7-5 in favore del giocatore giapponese che torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive. Oggi ha giocato un ottimo match, sfruttando qualche errore di troppo da parte del torinese al servizio.comincia il match con un brutto passaggio a vuoto al servizio nel terzo game delset: poche prime in campo,non se lo fa dire due volte, si appoggia e spinge, lo aggredisce e si va a prendere di forza il break. I successivi turni di battuta scorrono via relativamente rapidi, il treno per il torinese passa nell’ottavo game con una palla break dopo un paio di imprecisioni del giapponese, ma l’azzurro stecca malamente con il dritto dopo aver comandato lo scambio. Prima frazione che scivola quindi via con il punteggio di 6-4 in favore del nipponico.