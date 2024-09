Addio eroe il mondo del calcio piange Schillaci

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI – IldelTotò, l'delle Notti Magiche scomparso prematuramente a 59 anni. Per commemorarlo la Figc ha fatto sapere che verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma da oggi a tutto il fine settimana. Tra i primi a commentare la notizia della morte dell'ex calciatore c'è Roberto Baggio: “Ricorderemo nei nostri cuori l'uomo che sei stato e l'uomo che ha reso indimenticabili "Le notti magiche” Cordoglio anche da Walter Zenga, ex portiere della Nazionale: “Ciao Totò, riposa in pace” Sul suo sito internet, la Juventus dedica una intera pagina al suo ex campione: “Ci innamorammo da subito di Totò. Della sua voglia, della sua storia, del suo essere appassionato, e si vedeva in ogni partita che giocava.