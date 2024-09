A Quiet Place – Un posto tranquillo la recensione senza spoiler del thriller di John Krasinski

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A– Unè undel 2018, diretto e interpretato da, attualmente in tendenza su Paramount+. La storia è ambientata nel 2020, in un mondo post-apocalittico dove i pochi sopravvissuti devono affrontare la minaccia di creature letali che hanno preso il controllo della Terra. Questi esseri sono ciechi, ma possiedono un udito estremamente sviluppato, il che costringe gli umani a vivere nel silenzio più assoluto per evitare di essere individuati e uccisi. I protagonisti della storia sono i membri della famiglia Abbott: la madre Evelyn, il padre Lee e i figli Marcus e Regan, che cercano disperatamente di sfuggire ai mostri e di sopravvivere in un mondo dove il minimo rumore può segnare la loro fine.