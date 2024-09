?? Alaves-Siviglia il Pronostico | info match quote e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilriprende fiato grazie al gol decisivo della sua leggenda, Jesus Navas, che ha regalato alla squadra andalusa la prima vittoria stagionale contro il Getafe. Ora, però, la squadra di Garcia Pimienta si prepara a un’altra sfida impegnativa contro unche in casa si trasforma e non fa sconti a nessuno. Scopriamo insieme tutti i dettagli della sfida e i pronostici più interessanti!, fortino in casa L’ha iniziato la stagione con il piede giusto, soprattutto tra le mura amiche. I ragazzi di Luis Garcia hanno già raccolto 4 punti su 6 disponibili a Mendizorrotza e vogliono continuare a essere una squadra temibile in casa. Anche se vengono da una sconfitta esterna contro l’Espanyol, tra le mura di casa sono tutta un’altra squadra e daranno filo da torcere al