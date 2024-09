Vi ricordate di Carlo Pistarino? Ecco perché oggi tutti ne parlano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 17 settembre 2024) Il nome diè tornato prepotentemente viralee il motivo è alquanto bizzarro. L’attore e cabarettista genovese non è per fortuna morto (!), ma è tornato ad essere sulla bocca dia causa di un’apparizione televisiva un po’ particolare.non è infatti andato in qualche salotto tv a piangere miseria (la sua ultima intervista a Repubblica di un anno fa titola: “Con Drive In uno tsunami di popolarità, ora vivo grazie alla pensione da ferrotranviere e faccio il nonno“); né ha preso parte a qualche reality show: è andato in tv per cercare di fare un po’ di soldi mettendo all’asta il Telegatto vinto nel 1986. Lo ha fatto da Paolo Conticini su Nove nel programma Cash Or Trash – Chi Offre Di Più? riuscendo a vendere l’oggetto per 4.600 euro.