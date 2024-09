Udinese 13 anni fa l’ultima volta in vetta | da Di Natale ad Handanovic gli eroi del ‘primato’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Stop the count direbbero gli americani. Fermate tutto. Se la Serie A finisse oggi l’sarebbe Campione d’Italia. Sono passati solo 4 turni, è vero, siamo a settembre e c’è ancora un intero campionato davanti, ma la formazione bianconera (e no, non parliamo della Juventus) ha già stupito tutti. Il mix è il solito: una squadra che, a parte qualche nome conosciuto, è stata assemblata con il ‘metodo’: scouting attento di giocatori ‘fuori dai radar’, una rosa che sulla carta sembra uscita da un videogioco senza licenze ufficiali ma che poi finisce per sorprendere tutti. Questacon l’aggiunta di un allenatore pescato allo stesso modo: Kosta Runjaic, carneade proveniente dal campionato polacco che in poco tempo ha fatto vedere di essersi adattato decisamente bene alla Serie A.