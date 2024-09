Trump | Dio vuole che io sia il presidente degli Stati Uniti Poi la telefonata con Biden | È stato molto gentile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Washington, 17 settembre 2024 – “Dioche io sia il”. Lo ha detto Donald, parlando in diretta su X all'indomani del nuovo attentato contro di lui. L'exha poi definito i due attentatori, quello in Pennsylvania due mesi fa e quello della Florida, “estremisti di sinistra”: un'affermazione che per il momento non ha avuto riscontri ufficiali. LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 13: Republican presidential nominee, former U.S. President Donald, greets supporters during a campaign rally at The Expo at World Market Center Las Vegas on September 13, 2024 in Las Vegas, Nevada. With 53 days before election day, Former Presidentcontinues to campaign.