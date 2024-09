Stipendio da 7 676€ e costo della vita bassissimo | quali mestieri cercano in Norvegia Il posto migliore per lavorare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Chi è alla ricerca di una svolta nellae anche di una svolta lavorativa, dovrebbe prendere seriamente in considerazione la possibilità di trasferirsi da un’altra parte, magari all’estero. Il primo suggerimento utile, però, è quello di non guardare soltanto a quanto si guadagna, perché si si va in un Paese ricco potrebbe anche essere molto alto il. Quindi ilè quello in cui si guadagna molto ma ilè assolutamente sostenibile. Un esempio perfetto da questo punto di vista è un Paese europeo (ma che non ha aderito all’UE), che risulta essere infatti tra quelli con il maggiore potere d’acquisto. Si tratta: qui, come scrive Simone Micocci su Money.it, il guadagno medio mensile arriva a 7.676 euro, “con la possibilità di acquistare il 40% di quanto invece si potrebbe fare, ad esempio, negli Stati Uniti”.