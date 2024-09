Stalking | scattano i ‘codici rossi’ denunciati due uomini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Fermo, 17 settembre 2024 – Continuano senza sosta le attività dei carabinieri per garantire la prevenzione e il contrasto agli atti persecutori. A Pedaso, i carabinieri del posto, hanno denunciato perun uomo di 58 anni: la sua ex compagna si era rivolta ai militari perché lui la tormentava. La vittima ha riferito agli investigatori che, a partire da giugno, l'ex coniuge ha progressivamente intensificato un comportamento ossessivo, ricorrendo a minacce e vessazioni anche via WhatsApp, che hanno gettato nel panico la donna e l’hanno costretta a modificare le proprie abitudini di vita. Di fronte a tali gravi segnalazioni, l'autorità giudiziaria è stata immediatamente informata, attivando il cosiddetto "codice rosso", un protocollo che consente un intervento rapido ed efficace per proteggere le vittime di violenza.