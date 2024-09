Sospensione o no? Vannacci battibecca con i cronisti ma è fuori dai vertici dei Patrioti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Il generale Roberto, eurodeputato eletto nelle liste della Lega, è stato «sospeso» dalle funzioni di vicepresidente del gruppo deiper l'Europa. Ne dà notizia il capodelegazione del Rassemblement National Jean-Paul Garraud, a Strasburgo a margine di una conferenza stampa dedicata al processo nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini per il caso Open Arms. «Non parlo al posto degli italiani - premette Garraud - noi siamo rispettosi delle nazioni, siamo i primi a dire che bisogna rispettare la loro sovranità e non mi permetterò certo di parlare dei miei colleghi». Pressato daiper sapere sesia ancora vicepresidente o meno, puntualizza: «Allora, non so che termine possa essere usato in relazione a questa vicenda, ma allo stato non è più vicepresidente in quanto tale. Le sue funzioni sono sospese per ora».