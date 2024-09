Salvini | Pontida? Una grande mobilitazione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 17 settembre 2024) La manifestazione di, in calendario il 6 ottobre, “sarà unaper il diritto alla sicurezza dei cittadini italiani, per la libertà di pensiero e di parola, per il rispetto della sovranità popolare e nazionale”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, al ‘Federale’ riunito oggi a Montecitorio. Anche per questo, si legge in una nota del Carroccio, “c’èattenzione da parte di osservatori stranieri e sul pratone in provincia di Bergamo si attendono delegazioni in arrivo da oltreconfine”. Aggiornamento ore 9.44ha dato il via al Consiglio federale convocato ad hoc dopo la richiesta di condanna a sei anni nell’ambito del processo Open Arms.