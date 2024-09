Rugby inizia la nuova stagione della Benetton Treviso Com’è cambiata la squadra e obiettivo da raggiungere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024)il prossimo weekend ladell’UnitedChampionship e sabato sera a Monigo inizierà la, che ospiterà i gallesi Scarlets. Fin da subito un banco di prova importantissimo per capire quali devono e quali possono essere le ambizionidi Marco Bortolami, che non può non avere i playoff come. I veneti hanno chiuso la scorsaal settimo posto, con 54 punti, frutto di 11 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. Bissare il risultato di un anno fa sarebbe già un ottimo risultato per una franchigia che ha due grossi handicap dalla sua parte. Il primo un budget comunque non tra i più alti in Europa – seppur meglio di tante altre squadre – il secondo il fornire circa l’80% dei giocatori alla nazionale. Questo significa non avere a disposizione la rosa ideale a novembre e poi tra febbraio e marzo.