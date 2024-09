Roma posti letto non autorizzati e ospiti non registrati | denunciato il gestore di un albergo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024- I controlli amministrativi della Polizia di Stato, effettuati nei giorni scorsi, hanno portato il Questore diad emettere un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni, in base all’articolo 100 del TULPS (Testo unico di pubblica sicurezza), a carico del titolare di una struttura ricettiva. Nello specifico, gli agenti Commissariato Esquilino, a seguito di un controllo amministrativo, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 64 enne italiano,di una struttura ricettiva in via Luigi Luzzati, poiché il numero deiera superiore a quelli, la struttura non risultava recensita sul portale “Web Alloggiati” della Questura die glitrovati al momento del controllo non erano stati censiti sullo stesso portale.