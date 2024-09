Rinnovo Kvara ancora distanza con il Napoli | la richiesta agli azzurri è incredibile

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Tiene banco la trattativa per ildi contratto di Khvichatskhelia: l’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione dopo le parole di Giovanni Manna. Com’era ben preventivato all’inizio di questa stagione, Khvichatskhelia è uno dei grandi protagonisti del nuovofirmato Antonio Conte. Con una veste tattica leggermente inedita, il georgiano sembra esaltarsi fin da subito sotto la guida del tecnico leccese, che intanto dovrà lavorare per migliorare ulteriormente l’intesa con Romelu Lukaku. C’èqualcosa da perfezionare tra i due top player del, ma lo scambio reciproco di gol e assist nell’ultima sfida contro il Cari sono le prime avvise di un duo che può far davvero tornare a sognare i tifosi partenopei. Sullo sfondo, tornando al numero 77, resta ovviamente la situazione legata aldi contratto.