Provinciale 61 una strada gruviera Il sindaco | Intervenire subito

(Di martedì 17 settembre 2024) C’è chi, neanche tanto scherzando, invoca un passaggio del Tour de France. E chi, ogni mattina, prima di andare al lavoro, si segna scaramanticamente, sperando che lasia ancora al suo posto. La croce dei cittadini di San Benedetto Val di Sambro è la famigerata Sp 61, che collega Rioveggio a Pian del Voglio e che, in tutta la sua estensione, è un continuo di asfalto rattoppato, buche, restringimenti e avvallamenti pericolosi, soprattutto per i motociclisti. Un problema, visto che lafa da collegamento tra due caselli autoli e con la sua prosecuzione, l’altrettanto malmessa Sp60, è praticamente l’unicadi accesso al Comune montano. Una questione pure penale, visto che, codici alla mano, in caso di incidente dovuto alla sedele malmessa, è chiamato a rispondere anche il ‘proprietario’ dell’infrastruttura.