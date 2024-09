Pensarci crederci e trovare le persone giuste

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo un felice esperimento che aveva visto la suite 701 al settimo piano del Garden Hotel Art, trasformata in uno speakeasy estemporaneo, il pensiero di convertire questa camera in qualcosa di diverso si è fatto definitivamente più concreto. Era il 2023, durante la Florence Cocktail Week, dove il successo per una vista privilegiata sui tetti e la condizione di essere in un cocktail bar riservato e intimo piacque più del previsto. Perché dunque non farne un cocktail bar permanente, con due terrazze affacciate su Piazza della Signoria e il Duomo, pochi posti al bancone e una proposta verticale sulla miscelazione? Il Gruppo Lungarno Collection (alla guida di Hotel Lungarno, Gallery Hotel Art, Portrait Firenze e Hotel Continentale) non ci ha pensato due volte e nel giro di pochi mesi è nato 701 Rooftop Bar.