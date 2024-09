Nonnina 90enne brucia un motorino disastro sfiorato Come l’hanno incastrata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) A incastrarla sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza. Una figura anziana e ricurva, che a piccoli passi si avvicina alla rampa del garage condominiale, per poi tornare indietro dopo pochi minuti e gettare degli oggetti in un cassonetto. Sullo sfondo, una densa nuvola di fumo che segnala il pericolo appena scampato. Protagonista di questa vicenda è una novantenne fiorentina, che a breve dovrà presentarsi in tribunale con l’accusa di aver incendiato ildi un vicino per vendicarsi di vecchi screzi. DISPETTI E VANDALISMI L’episodio, avvenuto nel marzo 2022 nel quartiere Gavinana, avrebbe potuto trasformarsi in un. Oltre a danneggiare parte delle strutture comuni del condominio, l’incendio ha rischiato di coinvolgere l’impianto elettrico dell’edificio, costringendo i vigili del fuoco a intervenire d’urgenza.