Mike Bongiorno 100 anni in mostra Da Lascia o Raddoppia? alle gag con Fiorello

(Di martedì 17 settembre 2024) “gria!”. In occasione del centenario della nascita di, Palazzo Reale presenta unainedita che ripercorre la vicenda personale e professionale del grande presentatore: protagonista della storia della tv, ma anche di quella del nostro Paese. Con sessant’di carriera, il mitico, scomparso nel 2009, rappresenta uno straordinario fenomeno sociale e culturale che ha contribuito a costruire l’identità nazionale e la memoria collettiva degli italiani. Dal 17 settembre al 17 novembre un’esposizione inedita che testimonia un passaggio epocale sulla storia della tv e del costume degli italiani, un’esperienza immersiva che trasforma lo spazio espositivo in una scatola scenica ricca di ricordi della sua straordinaria carriera e permette allo spettatore di entrare in contatto con la sua storia personale e con il personaggio pubblico.