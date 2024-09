M5s a pezzi è scontro di cervelli Toninelli | Conte folle Scanzi | Grillo si sta evirando

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Volano gli stracci trae la polemica si allarga anche all’interno del Movimento 5 Stelle e tra i suoi personaggi di riferimento. Particolarmente duro nei confronti dell’ex premier, il suo ex ministro dei Trasporti, Daniloche attacca: “Golpe di? No, gli mancano le radici antiche del M5S. Mettere in votazione certe cose significa stravolgere completamente il Movimento e questo èe autolesionista. È normale che il garante dei valori e dei principi del Movimento chieda spiegazioni”.: “ci vuole trasformare in un partito come gli altri” A “L’attimo fuggente” a radio Giornale Radio,rincara la dose: “La debolezza di, che sta portando tantissime persone ad andarsene dal Movimento, è che si sta posizionando indipendentemente dagli accordi di governo. Negando tutte le battaglie avevamo fatto”.