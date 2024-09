L’uomo armato Paranoico e violento Voleva combattere per difendere Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) di Giampaolo Pioli NEW YORK Mercenario, volontario in Ucraina, reclutatore di soldati afgani, sempre per Zelensky, costruttore di case per senzatetto alle Hawaii, e adesso anche sicario per conto di se stesso con l’intento di uccidere l’ex presidente sul campo da golf. Ma chi è veramente Ryan Wesley Routh, il mancato cecchino di Mar a Lago? Originario del North Carolina, trasferitosi alle Hawaii nel 2018 dove ha aperto un’impresa edile, Routh ha una fedina penale macchiata, dal possesso di droga alla guida senza patente. Una moglie, tre figli di 23, 27 e 29 anni, è un donatore in favore di candidati e cause democratiche ed è politicamente molto attivo sui social. "Alle elezioni di novembre in gioco c’è la democrazia e non possiamo fallire", aveva scritto su X il 22 aprile, ricorrendo alle parole spesso usate da Joe Biden in campagna elettorale.