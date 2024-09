Louis Vuitton Cup rischio semifinali ad oltranza Previsto poco vento nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Giornata di pausa a Barcellona per laCup 2024, che ripartirà domani con leLuna Rossa-American Magic e Ineos Britannia-Alinghi. Entrambe le serie si trovano sul punteggio di 4-1, con italiani e britannici ad una sola vittoria dalla qualificazione per la finale della Challenger Selection Series, torneo che stabilirà l’avversaria di New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Le previsioni meteo però ad oggi non sono particolarmente incoraggianti per i, quindi non va esclusa l’ipotesi di ulteriori rinvii nel caso in cui Luna Rossa e Britannia non dovessero chiudere i conti domani alla prima chance disponibile (in realtà entrambe hanno già sciupato un match point ieri nelle rispettive gare-5).