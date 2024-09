Lo Spaesato | Teo Mammucari esplora l’Italia dei piccoli borghi su Rai 2

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Teo, noto volto della televisione italiana, è tornato su Rai 2 con un nuovo programma comico intitolato Lo. Lunedì 16 settembre è andata in onda la prima puntata de Lo, che ha interessato 939.000 spettatori pari al 5.33% di share. Condotto da Teo, reduce dalla recente esperienza de L’acchiappatalenti in qualità di coach, questo show rappresenta una scommessa audace per la Rai, con un format che mescola umorismo, tradizioni locali e riflessioni esistenziali. Ogni puntata segue il conduttore in un viaggio attraverso alcuni dei più affascinanticomuni d’Italia, dove incontra gli abitanti, neusi e costumi, e porta queste esperienze sul palco di un teatro locale attraverso un’esibizione di stand-up comedy.