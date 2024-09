Le elezioni del comitato toscano della Figc-Lnd Conferma nel segno della continuità e del lavoro Mangini presidente all’unanimità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Nele dell’ottimosvolto. Paoloè stato ritodelToscana-Lnd, insieme alla sua squadra. L’assemblea elettiva del calcio regionale si è svolta a Palazzo Wanny di Firenze. L’evento è stato caratterizzato da un’eccezionale partecipazione delle società toscane che hanno voluto intervenire in modo importante creando un proficuo dibattito con le istituzioni sportive. Più di 400 affiliate, oltre il 70% delle aventi diritto tra quelle in presenza e chi ha delegato altre società, hanno avuto modo di eleggere i propri rappresentanti federali per il prossimo quadriennio. "Ringrazio tutti per la dimostrazione di fiducia e stima ricevuta.