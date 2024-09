‘La strambata’ di Vegliani | Tita ora non può timonare Luna Rossa Bruni non ha problemi di tenuta fisica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) L’ERRORE DICOSTATO LA VITTORIAsi è assunto la responsabilità della manovra: è stata molto rischiosa. Se fosse andata bene, sarebbe diventato un mito. Sono finiti nelle turbolenze di American Magic e sono caduti dai foil: è la prima volta che succede ain questa Coppa America. Se la manovra fosse riuscita, sarebbero stati eroici. NON UN BELLO SPETTACOLO CON POCO VENTO Ha senso fare regate con 6 nodi e mezzo alla partenza, avendo già la certezza che non reggeranno durante la regata? I britannici di Ineos, poveracci, hanno fatto la figura peggiore possibile. Bisogna capire come ragiona il comitato di regata, ma così non è un bello spettacolo.IN CHIARO VANTAGGIO Se fosse andata dall’altra parte nell’incrocio incriminato, probabilmenteavrebbe vinto, anche se ‘con i se e con i ma’.